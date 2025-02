Ein Jahr Eberl bei Bayern: Uli Hoeneß fällt klares Urteil

Eine Note will sich Max Eberl nach seinem ersten Jahr als Sportvorstand des FC Bayern nicht geben. Nur so viel: „Wir sind Tabellenführer, sind in der Champions League mit dabei. Die Saison ist eine gute, aber man wird erst am Ende sehen, was dabei rumkommt“, sagte der 51-Jährige vor dem Bundesligaspiel der Münchner am Freitag (20.30 Uhr) beim VfB Stuttgart.