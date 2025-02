Große Bayern-Skepsis bei Kimmich

Es wird ein Wettlauf mit der Zeit - doch Joshua Kimmich wird dem FC Bayern am Freitagabend gegen den VfB Stuttgart wahrscheinlich fehlen.

Joshua Kimmich wird dem FC Bayern am Freitagabend im Bundesliga-Topspiel beim VfB Stuttgart (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) nach SPORT1 -Informationen sehr wahrscheinlich fehlen. Auch der FCB-Star selbst geht nicht von einem Einsatz aus.

Dies bedeutet aber nicht, dass er auch das so wichtige Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Bayer Leverkusen verpassen wird. Es geht um eine Risikoabwägung, um das so wichtige Spiel gegen die Werkself nicht zu gefährden.