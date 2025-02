Hammer-Bericht um Kimmich! FC Bayern zieht Angebot zurück

Der FC Bayern hat sein Angebot an Joshua Kimmich für eine Vertragsverlängerung offenbar zurückgezogen. Wie die Bild -Zeitung berichtet, soll dem deutschen Nationalspieler zu Wochenbeginn mitgeteilt worden sein, dass das ihm vorliegende Angebot nicht mehr gültig sei.

Was das nun bedeutet? Über Vertragsinhalte wolle man mit dem DFB-Kapitän, dessen Arbeitspapier im Sommer endet, nicht mehr reden. Vielmehr werde nun eine grundsätzliche Entscheidung des Spielers erwartet.

Gespräche mit Kimmich laufen weiter

Wie auch SPORT1 weiß, laufen die Gespräche zwischen Bayern und seinem Mittelfeld-Regisseur - der gegen den VfB Stuttgart am Freitag ausfallen wird - allerdings immer noch weiter. Eine Einigung ist daher nicht ausgeschlossen.

Klar ist aber auch: Im Aufsichtsrat um Uli Hoeneß, der den Rückzug wohl am Montag beschlossen hatte, hätte man sich eine frühere Entscheidung gewünscht.

Das sagte Eberl zuletzt über Kimmich

In der laufenden Saison knüpfte der 30-Jährige wieder an seine besten Zeiten an, als Sechser überzeugte Kimmich mit großer Regelmäßigkeit - nachdem er zuvor unter anderem unter Ex-Trainer Thomas Tuchel ein sportliches Tal durchschritten hatte.