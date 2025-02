Kimmich erneut kritisch: "So gegen jede Mannschaft verwundbar"

Kimmich, der jüngst nach der Pleite in Rotterdam deutlich wurde, legt erneut den Finger in die Wunde.

Kimmich, der jüngst bereits nach der Champions-League-Pleite in Rotterdam deutlich geworden war, monierte den fehlenden Biss bis zum Ende. "Es ist keine Sache der Qualität. Es ist eher in den Köpfen. Wir dürfen unsere Prinzipien nicht verlieren", forderte der DFB-Kapitän - denn: "Wenn wir die verlieren, sind wir eine normale Mannschaft. So sind wir gegen jede Mannschaft verwundbar."

Derartige Nachlässigkeiten sollten sich die Bayern in den kommenden Wochen in der Tat nicht mehr leisten, um weiter von zwei Titeln träumen zu dürfen. Zumal es nun Schlag auf Schlag geht. Nach der Partie gegen Werder Bremen am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) stehen die eminent wichtigen Play-off-Spiele in der Champions League gegen Celtic Glasgow sowie die komplizierten Bundesliga-Duelle mit Herausforderer Leverkusen, Frankfurt und Stuttgart auf dem Plan.