Kimmich? „Jeder von uns will, dass er verlängert“

Nach Alphonso Davies' und seiner eigenen Verlängerung rückt Kimmichs Zukunft beim deutschen Rekordmeister in den Vordergrund. „Phonzy, Jo und ich: Wir müssen das alle selbst entscheiden“, machte Musiala, der seinen Vertrag vor dem Meister-Gipfel bis 2030 verlängerte , am Sky -Mikro klar - dann ging der 21-Jährige dann auf Kimmichs Lage ein.

„Ich und Phonzy haben uns entschieden. Ich habe schon oft mit Jo geredet, am Ende muss er selbst darüber nachdenken und eine Entscheidung treffen, aber ich glaube, jeder von uns will, dass er verlängert“, erklärte Musiala und betonte dabei: „Aber viel Druck werde ich persönlich ihm da nicht machen.“

Eberl zeigte sich zuversichtlich

„Wir haben uns sehr klar committet. Wir wissen genau, was wir wollen, Josh weiß, was wir wollen. Jetzt hoffe ich mal, dass wir das über die Ziellinie bringen“, so Eberl über Kimmichs Zukunft. Der Vertrag des 30-Jährigen läuft Stand jetzt bis zum Sommer 2025, Bayern würde den Mittelfeld-Strategen gerne längerfristig binden.