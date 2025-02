Knifflige Gladbach-Frage: Teenager oder Oldie?

Wer steht für den gesperrten Jonas Omlin im Gladbacher Kasten, wenn die Borussia am Samstag in Heidenheim aufkreuzt? Neben Oldie Tobias Sippel drängt sich ein Teenager auf, der als großes Versprechen für die Zukunft gilt.

Für Gerardo Seoane stellt sich für den kommenden Bundesliga-Spieltag eine besonders knifflige Frage. Der Gladbach-Coach muss nach dem Platzverweis für Jonas Omlin entscheiden, wer am Samstag beim FC Heidenheim im Tor der Fohlen stehen wird.

Pereira Cardoso gilt als größtes Torhüter-Talent am Niederrhein, seit ein gewisser Marc-André ter Stegen am 10. April 2011 seinen Einstand in der Bundesliga feierte. Damals setzte Trainer Lucien Favre auf den heutigen Barcelona-Star - es war der Start einer atemberaubenden Karriere.