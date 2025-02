Kimmich-Abschied? Bayern-Boss Eberl reagiert auf Löw-Rat

Ex-Bundestrainer Joachim Löw meldet sich in der Debatte um die Zukunft von Joshua Kimmich mit einem Ratschlag zu Wort. Bayern-Sportvorstand Max Eberl hat dazu eine klare Meinung.

„Ich glaube, Joshua Kimmich hat gern sein eigenes Schicksal in der eigenen Hand. Er bekommt sehr viele Ratschläge, er konzentriert sich jetzt aber auf sich und seine Familie“, sagte Eberl auf SPORT1 -Nachfrage auf der PK vor dem Bundesliga -Topspiel der Bayern bei Bayer Leverkusen ( Samstag, 18.30 Uhr im LIVETICKER ).

Löw hatte kürzlich in der Sky -Sendung „Meine Geschichte“ dem 30-Jährigen einen Wechsel nahegelegt.

„Ich als Spieler, an so einer Stelle, mit diesen Möglichkeiten, würde es tun! Ich habe selbst im Ausland gelebt und habe selbst die Erfahrung gemacht. Wie viel man lernen kann von anderen Kulturen, von anderen Ideen, von anderen Spielphilosophien, Spielstilen, anderen Lebensweisen. Das hat mir in meiner Entwicklung wahnsinnig gut getan“, sagte Löw.