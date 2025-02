FC Bayern: Löw schaltet sich bei Müller-Debatte ein

Joachim Löw hofft, dass Thomas Müller seine erfolgreiche Karriere fortsetzt. „Alle Fans und wir alle wünschen uns das“, sagte der Weltmeistertrainer von 2014 am Dienstag bei der Premiere der Prime-Video-Dokumentation „Thomas Müller – Einer wie keiner“ in München: „Thomas ist in jeder Hinsicht ein außergewöhnlicher Spieler, er kann das Spiel fühlen.“