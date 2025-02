Marmoush-Deal mit City: Krösche enthüllt spannende Details

Nach dem Transfer von Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt zu Manchester City hat Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche im Bild -Podcast „Phrasenmäher“ interessante Einblicke in die Verhandlungen mit City-Manager Txiki Begiristain gewährt.

Demnach meldete sich Begiristain am 10. Januar erstmals wegen Marmoush bei Krösche. Der Verantwortliche der Hessen nahm den Anruf sofort an: „Ich hab Txiki gesagt, dass es im Winter schwierig ist, Ersatz zu finden und wir es nur machen, wenn es außergewöhnlich ist – und dann habe ich 80 Millionen Euro als unseren Preis genannt.“

Marmoush-Deal: Krösche stellt klare Forderungen

Zudem stellte Krösche die Forderung, dass der Deal innerhalb einer Woche abgeschlossen werden müsse. Nach dem ersten City-Gegenangebot in Höhe von 70 Millionen Euro konnten sich die beiden Klubs nach nur sechs Tagen auf den Transfer einigen.

Transferrekord für die Bundesliga

Am 23. Januar wurde der Wechsel von Marmoush zum Team von Trainer Pep Guardiola offiziell verkündet. Dem Vernehmen nach zahlte City eine Ablösesumme von 75 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen - gleichbedeutend mit einem Bundesliga-Wintertransfer-Rekord.