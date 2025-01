Emotionale Marmoush-Botschaft

Omar Marmoush wechselt zu Manchester City und teilt eine Videobotschaft, in der er sich emotional an die Eintracht-Fans wendet.

Dass dem 25-Jährigen die Wechselentscheidung nicht leicht gefallen scheint, zeigt ein rund anderthalbminütiges Video, das Marmoush als digitalen Abschiedsbrief auf seinen Social-Media-Kanälen postete. Darin zu sehen: Einige Spiel-Highlights der laufenden Saison, in der Marmoush mit 25 Scorerpunkten in nur 17 Ligaspielen alles überragte – unterlegt mit einer eingesprochenen Abschiedsbotschaft.

Marmoush verabschiedet sich von Eintracht-Fans

„Ihr habt mir die Aufmerksamkeit und den Support gegeben, den ich jeden Tag gemerkt habe. Danke, dass ihr mir den Platz gegeben habt, den ich für immer zu Hause nennen kann. Ich werde die Eintracht immer verfolgen und die Eintracht hat für immer einen Teil in meinem Herzen. Ich bin mir sicher, dass die Jungs 100 Prozent Gas geben werden und alles schaffen, was möglich ist. Danke schön, Eintracht Frankfurt, euer Omar“, so der Ägypter weiter.

„Es ist mir eine Ehre, hier zu sein“

Am Ende des Videos ist der Stürmer-Star in einem gelben Hoodie vor neutralem Hintergrund zu sehen, in einer kurzen Sequenz richtete er seine letzten Worte direkt an die Fans: „Danke schön an die Eintracht-Familie, ich werde die Zeit bei dem Verein nie vergessen. Passt auf euch auf!“