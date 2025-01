FC Bayern: Was bedeutet der Urbig-Deal für Nübel?

Die Bayern holen Torwart-Talent Jonas Urbig an die Säbener Straße und überhäufen ihn mit Lob. Für Alexander Nübel könnte es eng werden.

Der umstrittene Wechsel 2022 von Schalke nach München, der dem damals 23-Jährigen sogar Morddrohungen einbrachte. Das maue Jahr an der Säbener Straße, die Ausleihe nach Monaco, der Wechsel - ebenfalls auf Leihbasis - zum VfB Stuttgart. Die Episoden sind bekannt.

Im April 2024 verlängerten die Münchner seinen Vertrag langfristig bis 2029, Nübel schaffte schließlich den Sprung in die Nationalmannschaft. Für den 28-Jährigen - so schien es - würde sich so langsam alles zum Guten wenden. Spätestens im Sommer 2026 würde er zum Nachfolger von Manuel Neuer im Tor des Rekordmeisters werden. Dachte man …