Vor drei Jahren verlor die Bundesliga ihren einst besten Torwart

Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Co. wurden 1974 endgültig zu Fußball-Ikonen - aber auch er hinterließ damals nachhaltig Eindruck bei den deutschen Fußball-Fans.

Ronnie Hellström war bei der WM in Deutschland Torwart der Schweden und Gegner des DFB-Teams in der zweiten Gruppenphase. Im regennassen Düsseldorfer Rheinstadion trieb Hellström vor 67.800 Zuschauern „Bomber“ Müller und seine Offensivkollegen mit zahlreichen Glanzparaden lange zur Verzweiflung.

Der Elf von Trainer Helmut Schön drohte bis zur 51. Minute eine Niederlage, ehe ein schneller Doppelpack von Wolfgang Overath und Rainer Bonhof das Spiel zum Kippen brachte und Deutschland am Ende doch mit 4:2 siegte.

Das Turnier endete bekanntlich mit dem WM-Titel für Deutschland, aber auch der damals 25 Jahre alte Hellström blieb in Erinnerung. Bald darauf wurde der Keeper - heute vor drei Jahren an einer schweren Erkrankung verstorben - auch in der Bundesliga zur Legende.