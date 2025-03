FC Bayern: Palhinha-Verkauf? Experten sprechen Klartext

Bislang läuft es für Joao Palhinha beim FC Bayern alles andere als rund - weshalb zwei Experten einen Rat an den Klub haben.

Joao Palhinha kommt beim FC Bayern nicht auf Touren. Zwar will sich der 29-Jährige in München durchbeißen und Titel gewinnen, doch ein vorzeitiger Abschied im kommenden Sommer ist für den erst vor rund acht Monaten für 50 Millionen Euro verpflichteten Mittelfeldspieler nicht mehr ausgeschlossen. Mehr noch: Nach Ansicht des ehemaligen Bundesliga-Bosses Fredi Bobic (u.a. Frankfurt, Hertha) wäre der FCB in einem bestimmten Szenario sogar fast dazu gezwungen.