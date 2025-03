Aus Tuchels Schatten ins Rampenlicht

Es war der große Knall am Sonntagmorgen: Marco Rose wurde nach zweieinhalb Jahren und 125 Pflichtspielen als Trainer von RB Leipzig entlassen. Wenige Stunden später stand fest, wer vorerst bis zum Saisonende den Platz an der Seitenlinie übernehmen wird: Zsolt Löw. Der Ungar kennt den Red-Bull-Kosmos nur zu gut und hatte zuletzt eine andere Position bei RB inne.

Erst im Januar wurde der 45-Jährige zum „Head of Soccer Development“ ernannt und verstärkte das Team um Jürgen Klopp. In dieser Rolle sollte sich Löw um die Weiterentwicklung der RB-Teams, -Trainer und Spielphilosophie kümmern.

Leipzig darf sich keine Patzer mehr erlauben

Unverhofft kommt oft, denn nach nur wenigen Wochen steht für ihn nun eine neue Aufgabe an: Er soll die Saison von RB Leipzig retten. Nach dem 27. Spieltag haben die Sachsen 42 Punkte auf ihrem Konto und belegen nur den 6. Platz.

Die Champions-League-Ränge sind zwar nur drei Punkte entfernt, doch einen Vorsprung auf die Teams, die noch ins internationale Geschäft wollen, gibt es nicht. Von den vergangenen sechs Bundesligapartien konnte Leipzig nur eine gewinnen und fiel in der Tabelle ab.

„Wir werden alles daran setzen, das Pokalfinale in Berlin zu erreichen und das Maximale aus der restlichen Bundesligasaison herauszuholen“, versicherte der neue Trainer bei seiner Vorstellung am Montag.

Das erwartet Schäfer von Löw

Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer stellte klar, dass es keine Zeit zu verschenken gibt. „Letztendlich stehen unsere Ziele und dieser Klub über allem“, betonte der RB-Boss. Löw müsse den „Fußball nicht neu erfinden“, sondern „die Stärken in den Vordergrund“ stellen und „neuen Wind“ reinbringen, „um für die restlichen Aufgaben in der Saison einen neuen Impuls zu setzen“.

Löw sei der „richtige Mann, diese Energie, dieses Leben dieser Truppe einzuhauchen – so wie wir uns das vorstellen“.

Löw bislang nur als Co-Trainer aktiv

Nach drei Jahren in Deutschland warb ihn Thomas Tuchel ab und überzeugte ihn von einem Wechsel zu Paris Saint-Germain. „Er wollte zu einem neuen Trainer, dessen Fußball ballbesitzorientierter ist, um etwas Neues zu lernen“, berichtete damals Hasenhüttl.

Löw gewinnt mit Tuchel die Champions League

Löw entwickelte sich in der folgenden Zeit zu Tuchels Schattenmann, denn er war in Paris, beim FC Chelsea und auch beim FC Bayern sein Co-Trainer. Zusammen bestritten die beiden 288 Partien.

Zu seiner Trainerkarriere verhalf ihn eine wegweisende Station gegen Ende seiner aktiven Laufbahn als Spieler. Über die Zwischenstation Hansa Rostock landete Löw 2006 bei der damals noch in der Regionalliga spielenden TSG Hoffenheim. Dort war er einer der Routiniers, die der damalige Coach Rangnick zum Hopp-Klub holte, um in Richtung Bundesliga zu marschieren.

Als Spieler in Verbindung mit Rangnick

Löw war Teil der Hoffenheimer Aufstiegs- und Herbstmeistermannschaft 2008 - und obwohl er am Ende nur noch Ergänzungsspieler war, wurde die Rangnick-Connection zum Katalysator der Seitenlinien-Karriere, die er nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn bei Mainz 05 begann.

Dass Löws Sachverstand eine große Rolle bei Tuchels erfolgreichem Jahr in Chelsea gespielt hat, sprach sich herum - und führte auch zu Spekulationen, wann er den nächsten Schritt vollzieht. So wurde er nach der Entlassung von Jesse Marsch in Leipzig schon 2022 als Alternativkandidat zu Domenico Tedesco gehandelt.