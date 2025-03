Bayer Leverkusen: Hat Magier Alonso seinen Zauber verloren?

Als König von Leverkusen wurde Xabi Alonso gefeiert, dank der ersten Meisterschaft in der Vereinsgeschichte für die zuvor chronisch von Selbstzweifeln geplagte Werkself wirkte er beinahe wie ein Magier. Einer, dem immer wieder einfach alles gelingt - zumindest bis jetzt.

Denn in den letzten Tagen änderte sich der Grundtenor erstmals. Plötzlich tauchen kritische Fragen auf, die es vorher nie gegeben hatte. Alonso muss sich zeitweise wie in einem Verhör vorgekommen sein. Warum so viel Rotation? Warum kein Patrik Schick? Warum nicht früher wechseln?