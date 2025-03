Bayern-Boss schwärmt von Kimmich - verneint aber ein Szenario

Joshua Kimmich bleibt das bestimmende Thema an der Säbener Straße. Bayern-Boss Christoph Freund will zwar im Vertragspoker nicht ins Detail gehen, aber bei Kimmich gerät er dennoch ins Schwärmen.

Joshua Kimmich bleibt das bestimmende Thema an der Säbener Straße. Bayern-Boss Christoph Freund will zwar im Vertragspoker nicht ins Detail gehen, aber bei Kimmich gerät er dennoch ins Schwärmen.

Und die Aussagen wurden in der Führungsetage des FC Bayern durchaus positiv registriert. Das zeige, „wie der Jo ist“, betonte Sportdirektor Christoph Freund auf SPORT1 -Nachfrage auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen den VfL Bochum. „Er versteckt sich nicht auf dem Platz, er versteckt sich nicht in schwierigen Situationen und er versteckt sich auch nicht nach außen.“

Freund schwärmt von Kimmich

Der Österreicher geriet regelrecht ins Schwärmen. „Er ist einfach ein sehr intelligenter Bursche, der sein Leben selbst in die Hand nimmt“, ergänzte Freund. Es sei auch außergewöhnlich, dass Kimmich in den Verhandlungen um seine Zukunft selbst mit dem Verein spreche. „Er ist ein reflektierter Bursche, der eine klare Meinung hat, die er auch sagt. Das war auch in allen Gesprächen so. Und er kommentiert auch gut und sehr, sehr offen nach außen.“