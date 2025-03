Wirtz-Förderer schwärmt: „Das größte Talent, das ich je trainiert habe“

Eindhovens Trainer Peter Bosz traut seinem ehemaligen Schützling Florian Wirtz ganz Großes zu. „Weil Flo so fußballintelligent ist, wird er sich in den nächsten Jahren immer weiter steigern. Schon jetzt in so jungen Jahren hat er ein unglaubliches Niveau. Deshalb denke ich, dass er seinen Traum, der beste Spieler der Welt zu werden, erreichen wird. Eines Tages wird er der beste Spieler der Welt sein, da bin ich mir sicher“, sagte Bosz dem kicker.