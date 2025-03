Wirtz Deutschlands Bester? Effenberg wird deutlich

Bayerns langjähriger Vorstandschef Karl-Heinz-Rummenigge bezeichnet Florian Wirtz als besten deutschen Spieler und geht damit in die volle Offensive. SPORT1-Experte Stefan Effenberg ordnet die Aussage mit Blick auf Jamal Musiala ein und skizziert die Hintergründe.

Im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 erklärte der 56-Jährige: „Das ist für mich okay, denn er sagt die Wahrheit: Wirtz ist der beste Spieler.“ Im Anschluss daran führte Effenberg weiter aus: „Musiala hat doch mit seinem neuen Vertrag seine Wertschätzung bekommen und wenn die jetzt an Wirtz rangehen, ist das doch normal - das haben die in den letzten 20, 30 Jahren schon immer gemacht, es ist legitim und es sind die richtigen Worte von Rummenigge.“