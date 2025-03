La Liga: Erstaunliche Ancelotti-Ansage - mit Folgen für Alonso?

SPORT1 07.03.2025 • 21:10 Uhr Carlo Ancelotti denkt überhaupt nicht an einen Abschied von Real Madrid - was womöglich Folgen für den immer wieder gehandelten Xabi Alonso haben könnte.

Carlo Ancelotti hat keinerlei Interesse an einem baldigen Abschied von Real Madrid. Im Gegenteil: Der Trainer der Königlichen will noch weit über seine aktuelle Vertragslaufzeit hinaus in der spanischen Hauptstadt bleiben.

„Ich werde niemals in meinem Leben entscheiden, wann der Tag meines Abschieds ist. Ich weiß sehr gut, dass dieser Tag kommen wird. Wann das ist? Keine Ahnung, das entscheide nicht ich“, erklärte Ancelotti im Podcast „PoretCast di Giacomo Poretti“.

Er habe ein Ziel, meinte der Italiener weiter. Er würde seine Zukunft gerne an die des Klubpräsidenten Florentino Pérez koppeln: „Florentino ist noch vier Jahre hier, und er kennt mich sehr gut. Also will ich noch vier Jahre lang bleiben und dann können wir uns zusammen liebevoll verabschieden.“

Ancelotti erzählt irre Kabinen-Story

Ancelotti steht noch bis 2026 in Madrid unter Vertrag. Schon seit geraumer Zeit wird darüber spekuliert, ob er schon im Sommer abtreten und damit für Bayer Leverkusens Coach Xabi Alonso Platz machen könnte. Dieser ist noch bis 2026 an die Werkself gebunden.

Er selbst „entscheide nicht“, meinte Ancelotti weiter: „Das Einzige, was für mich klar ist: Ich entscheide nicht, wann ich hier weggehe. Der Präsident wird es entscheiden, früher oder später wird es passieren.“

Der 65-Jährige ist einer der erfolgreichsten Trainer der Geschichte. Trotzdem hatte auch er immer wieder Probleme mit seinen Spielern.

„Ich wäre gerne eine Fliege, die sich anhört, was ein Spieler sagt, wenn er nicht spielt und nach Hause kommt. Viele Spieler haben sich mit mir gestritten“, sagte der einstige Coach des FC Bayern.

Namen wollte der Trainer-Routinier nicht nennen. Er enthüllte aber ein Beispiel: „Viele Spieler hatten Probleme mit mir, aber am Ende wurde alles geklärt. Es gab einen Spieler, dessen Namen ich nicht nennen werde, der, wenn ich in der Umkleidekabine sprach, das Handtuch über sein Gesicht legte, um mich nicht zu hören.“

