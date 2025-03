"An Johnny Burkardt ziehen sich die Leute hoch"

Ex-Mainzer und Vereinslegende Dimo Wache sieht den 24-Jährigen als eines der entscheidenden Puzzlestücke für den Champions-League-Traum. „Jonathan Burkardt ist neben zwei, drei anderen - auch ein Robin Zentner spielt eine klasse Saison - ein Gesicht, das Mainz 05 endlich wieder hat. An diesem Gesicht, an diesem Jungen Johnny Burkardt, ziehen sich die Leute hoch, identifizieren sich mit ihm“, schwärmte der 51-Jährige am Montag bei SPORT1 im Webformat Spotlight von Burkardt.

Vorsicht ist geboten

Mainzer Führungsetage „sehr erfahren“

Auch Henriksen bekommt Lob

Knackiges Restprogramm

Um am Ende der Saison weiterhin auf einem Champions-League-Platz zu stehen, braucht Mainz auch in den kommenden Partien dieses Erfolgsrezept, denn die nächsten Partien in der Bundesliga haben es wirklich in sich.