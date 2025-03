Davies-Zoff! Bayern-Boss gießt Öl ins Feuer

„Die Kanadier haben heute Nacht ein Statement abgegeben. Sie haben Kontakt mit uns aufgenommen. Es gab ein Telefonat mit Christoph (Freund, Sportdirektor, Anm. d. Red.) . Nichtsdestotrotz werden wir ihnen nächste Woche schreiben. Ich werde ihnen schreiben und um Aufklärung bitten“, kündigte Dreesen nach dem 3:2-Sieg der Bayern gegen St. Pauli an und redete sich danach regelrecht in Rage.

Davies? „Das habe ich auch im Fernsehen gesehen“

Der kanadische Verband habe die Münchner darüber unterrichtet, dass Davies im Spiel um Platz 3 der CONCACAF-Nations-League gegen die USA (2:1) in der sechsten Minute ausgewechselt worden sei, nachdem er einen Schlag abbekommen habe. „Das habe ich auch im Fernsehen gesehen, das war jetzt keine überraschende Erkenntnis“, merkte Dreesen süffisant an.

Das weitere Vorgehen der Kanadier stieß dem 57-Jährigen sauer auf. „Den Spieler auf einen Zwölfstundenflug zu schicken, ohne Bandage am Knie und keinen Kreuzbandriss festzustellen und ihn in keinen Scan oder irgendwas zu schicken in Los Angeles - ich glaube, in Los Angeles gibt es die größte MRT-Dichte auf die Einwohnerzahl in Nordamerika -, das finde ich schon erstaunlich“, sagte Dreesen.