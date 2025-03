Erneuter Rückschlag für Top-Schiedsrichter

SPORT1 28.03.2025 • 20:05 Uhr Patrick Ittrich fehlt seit der Sommerpause verletzungsbedingt. Nun äußert sich der Bundesliga-Schiedsrichter, was ein mögliches Comeback angeht.

Die Pechsträhne von Patrick Ittrich will einfach nicht enden. Der Bundesliga-Schiedsrichter, der seit der Sommerpause verletzungsbedingt noch nicht zum Einsatz kam, hat ein Comeback in dieser Saison zwar nicht ausgeschlossen, eine baldige Rückkehr auf den Rasen scheint jedoch unrealistisch.

„Ich weiß nicht, ob es diese Saison noch was wird. Es zieht sich ein bisschen, ich habe das Pech an den Hacken“, sagte Ittrich am Freitagabend bei Sky.

Ittrich laboriert an Kniebeschwerden

In der Sommerpause hatte sich Ittrich einen Muskelbündelriss zugezogen und verpasste damit den Saisonauftakt. „Danach hat das Knie sich gemeldet und ich musste operiert werden. Danach hat sich der Knochen am Knie ein bisschen entzündet“, erklärte Ittrich, der in dieser Saison noch kein Spiel pfeifen konnte.

„Es ist schwierig momentan“, fuhr der gebürtige Hamburger fort. Er kämpfe zwar immer weiter, „aber dann kommt wieder ein Rückschlag“. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Ittrich mit langwierigen Verletzungen herumschlagen muss. Er hat sich bereits dreimal das Kreuzband gerissen - zweimal im linken, einmal im rechten Knie.

Ob er in dieser Spielzeit noch zum Einsatz kommt? „Ich kann es nicht versprechen. Es sieht eher nicht so gut aus. Dafür gehe ich fit in die neue Saison“, gab sich Ittrich zuversichtlich.

Mehr Unterstützung vom DFB gefordert

Im Oktober hatte Ittrich noch mehr Unterstützung für Unparteiische von Seiten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gefordert. Der Verband müsse sich „in Sachen Belastungssteuerung für die Schiedsrichter über Maßnahmen außerhalb der Spiele Gedanken machen“, forderte Ittrich im Interview mit WEB.de.