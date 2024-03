Dramatischer Vorfall bei Bayern-Spiel

„Wenn einer da so liegt, dann musst du schnell handeln. Ich habe ja schon viele solcher Situationen erlebt“, erklärte Ittrich, der im Hauptberuf Polizist ist. Und weiter: „Die Zunge war hinten drin und wenn die wieder raus ist, dann fängst du wieder an zu atmen und bist auch wieder da.“

Schiedsrichter weißt auf Wichtigkeit der Ersten Hilfe hin

Ittrich nutze sein Interview in der Mixed-Zone auch, um einen Apell an alle zu richten. „Das sollte nicht am Polizisten hängenbleiben, sondern an jedem von uns. Im täglichen Leben können immer Situationen passieren, in denen jemand Hilfe braucht“, sagte der Unparteiische.