FC Bayern: Die allerletzte Hürde beim Kimmich-Deal!

Monatelanger Poker zwischen Bayern und Kimmich

Der monatelange Vertragspoker dürfte damit zu einem versöhnlichen Abschluss kommen. Ende Februar hatte der Klub noch das Angebot an Kimmich zurückgezogen und damit für eine unerwartete Wende gesorgt.

Kimmich selbst hatte nach dem 3:0 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen am Mittwoch davon gesprochen, dass der Ball jetzt beim Verein liegt.

Nach einem Treffen des mächtigen Aufsichtsrats um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge mit der sportlichen Führung am Donnerstagabend standen die Zeichen zuletzt aber wieder auf Vertragsverlängerung .

Sportvorstand Max Eberl stellte am Samstag nach der Niederlage gegen Bochum (2:3) in Sachen Kimmich klar: „Es gibt ein paar Dinge zu klären, und wenn Dinge unterschrieben sind, verkünden wir sie auch. Der Ball ist jetzt in der Luft und jetzt müssen wir ihn beide aufnehmen.“