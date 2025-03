Kimmich: Immer mehr Details kommen ans Licht

Endlich ist die Tinte trocken, Joshua Kimmich bleibt beim FC Bayern. So langsam kommen Details des Verhandlungsmarathons ans Licht.

Rückblickend werden die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern München und Joshua Kimmich als eine der kompliziertesten in die Geschichte des Rekordmeisters eingehen. Zwischenzeitlich sah es sogar danach aus, als würde man sich trennen.

Rückblick: Am Ende der Saison 2023/24 war man sich im Klub einig, dass man einen Umbruch benötige. „Der muss schon deutlich ausfallen“, sagte Sportvorstand Max Eberl im März nach der Niederlage in Heidenheim auf Nachfrage von SPORT1 . Dabei sollte es keinerlei Denkverbote geben. Sogar Nationalspieler wie Leon Goretzka sollten hinterfragt werden – und eben auch Joshua Kimmich .

Kimmich tauschte sich mit PSG aus

Folgerichtig machte Eberl in den folgenden Wochen vermehrt den Eindruck, als könne man auf den damals 29-Jährigen verzichten. Uneingeschränkte Rückendeckung gab es für Kimmich jedenfalls nicht, eher Druck.

Beim Bayern-Star kam das nicht gut an. Er tauschte sich zwischenzeitlich mit Paris St. Germain aus. Boten ihn die Bayern den Franzosen an oder wurde er selbst aktiv? Hierüber gibt es unterschiedliche Darstellungen.

Fakt ist: Kimmich blieb. Er wollte abwarten, wie sich die Dinge unter Vincent Kompany als neuen Cheftrainer des FC Bayern entwickeln würden. Und die Botschaft des Belgiers war eindeutig: Er setzt auf Kimmich, was Eberl dazu brachte, seine Marschroute zu ändern.

FC Bayern: Eberl reparierte das Verhältnis

Das gelang dem Sportvorstand Stück für Stück – von Gespräch zu Gespräch näherten sich beide Seiten an. Eberl sprach Mitte September im STAHLWERK Doppelpass sogar davon, dass er gegenüber Kimmich Fehler eingeräumt habe.

Aufsichtsrat um Hoeneß und Rummenigge macht Druck

Die Marschroute von Herbert Hainer, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge & Co. war SPORT1 -Informationmen zufolge eindeutig: Kimmich sollte lediglich eine Vertragsverlängerung im Wortsinne erhalten. Also gleiches Gehalt, keine Extrawürste. Sein Gehalt wird auf rund 20 Millionen Euro pro Jahr geschätzt.

Und: Der Vorstand musste das Angebot vorerst zurückziehen – auch wenn Kimmich nach dem Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse gegen Leverkusen sagte: „Das habe ich nicht so empfunden.“ Bereits damals gestand er auf Frage von SPORT1, dass andere Klubs in seinen Überlegungen eine Rolle spielen würden.