FC Bayern: Er hat seine Chance katastrophal vertan

Am späten Samstagnachmittag war es Joao Palhinha, der als erster Bayern -Spieler die Münchner Arena verließ. Kein Wunder, schließlich hatte ihn Schiedsrichter Christian Dingert im Spiel gegen den VfL Bochum bereits in der 42. Minute sprichwörtlich zum Duschen geschickt. Der Portugiese hatte für sein überhartes Einsteigen gegen Giorgios Masouras die Rote Karte kassiert .

Eberl mit Fingerzeig an Palhinha

„Ich glaube, es war eher ein Unfall. So wie es mir beschrieben wurde, ist er da schon mit Risiko reingegangen, aber ich habe es noch nicht gesehen und kann mir deswegen keine Meinung machen“, erklärte Thomas Müller nach der Partie.

Und auch Bayerns Sportvorstand Max Eberl mochte das Urteil des Unparteiischen nicht wirklich in Frage stellen . „Ich war gerade beim Schiedsrichter drin und der hat es mir relativ plausibel erklärt. Dadurch, dass in seiner Wahrnehmung Joao sieht, dass der Gegenspieler vor ihm steht und er mit viel Risiko reingeht, ist es für ihn Rot“, sagte der 51-Jährige.

Man solle generell vermeiden, solche Zweikämpfe zu führen und so reinzugehen, dass der Schiedsrichter Rot zeigen kann. „Zu elft hätten wir das Spiel gezogen“, so Eberl. Ein klarer Fingerzeig an Palhinha.