FC Bayern: Warum eigentlich nicht Goretzka?

Wer spielt nach den Ausfällen von Alphonso Davies und Dayot Upamecano in der Bayern-Abwehr? Ein Teil der Lösung könnte Leon Goretzka sein.

Wer spielt nach den Ausfällen von Alphonso Davies und Dayot Upamecano in der Bayern-Abwehr? Ein Teil der Lösung könnte Leon Goretzka sein.

Neben den Alternativen Eric Dier oder auch Josip Stanisic für die Innenverteidigung hat SPORT1 -Chefreporter Stefan Kumberger in der neuen Folge des Podcasts „ Die Bayern-Woche “ eine weitere spannende Idee: warum nicht Leon Goretzka?

FC Bayern: Goretzka als Innenverteidiger?

„Ich persönlich könnte mir vorstellen und halte das gar nicht für so eine uncharmante Idee, wenn man Leon Goretzka bringen würde“, sagt der Bayern-Insider.

„Er hat das einige Male schon gemacht, auch in der Vorbereitung, als er eigentlich noch auf dem Abstellgleis stand“, erklärt Kumberger weiter: „Ich erinnere mich da an das Testspiel am Bayern-Campus gegen Zürich (4:0). Da hat er Innenverteidiger gespielt, sehr ruhig, weil er die richtige Passstärke hat, weil er im Aufbau sehr gut ist. Goretzka könnte absolut einen ruhigen und seriösen Innenverteidiger spielen."