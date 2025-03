Nach Rose-Aus: Leipzig hat neuen Trainer

RB Leipzig hat nach dem Aus von Marco Rose bereits einen Nachfolger gefunden. Das vermeldete der Klub am Sonntagnachmittag.

Zsolt Löw wird neuer Leipzig -Trainer und unterschreibt bei den Sachsen einen Vertrag bis zum Saisonende. Das vermeldete RB am Sonntagnachmittag. Zuvor war Marco Rose von seinen Aufgaben als Trainer entbunden worden.

Am Montag wird Löw zum ersten Mal das Training der Mannschaft leiten. Unterstützt wird der langjährige Assistent von Thomas Tuchel (PSG, Chelsea, Bayern) dabei von Co-Trainer Peter Krawietz.

„Zsolt Löw bringt alles mit, um schnell eine Trendwende und einen deutlichen Leistungsschub herbeizuführen: außerordentlich viel Erfahrung, äußerst erfolgreiche Arbeit bei europäischen Topclubs und die richtige Ansprache“, ließ sich Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer in der Klub-Mitteilung zitieren.

An langfristiger Lösung wird „parallel“ gearbeitet

„Parallel dazu arbeiten wir jetzt an der Besetzung des Trainerpostens ab der kommenden Spielzeit 25/26″, sagte Schäfer, der auch die Mannschaft in die Pflicht nahm, das Ruder gemeinsam mit Löw herumzureißen.

Die Leipziger hatten am Samstag 0:1 bei Borussia Mönchengladbach verloren und stehen derzeit nur auf dem sechsten Platz in der Bundesliga - was weit unter den selbst gesteckten Ansprüchen liegt.