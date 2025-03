Palhinha? Real-Legende mit Ratschlag an Bayern

Joao Palhinha kommt beim FC Bayern noch nicht wirklich in Tritt. Landsmann und Real-Legende Pepe glaubt dennoch an eine erfolgreiche Zukunft Palhinhas beim deutschen Rekordmeister.

Für rund 50 Millionen Euro wechselte Joao Palhinha im vergangenen Sommer vom FC Fulham zum FC Bayern München . Auch aufgrund mehrerer Verletzungen kommt der Portugiese dort allerdings nicht wirklich in Fahrt.

Sein Landsmann und Real-Legende Pepe glaubt dennoch an eine positive Wende für Palhinha beim deutschen Rekordmeister.

„Ich würde allen Beteiligten raten, viel Geduld zu haben. Ich weiß aus unserer gemeinsamen Zeit, dass Joao viel Qualität mitbringt und ich bin mir sicher, dass er den Bayern spätestens in der nächsten Saison viel geben wird“, erklärte der ehemalige Innenverteidiger am Montagabend im Rahmen des Beckenbauer-Cups in München bei Bild.