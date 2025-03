Urbig? “Bei den Bayern sind schon ganz andere Torhüter gescheitert“

„Fehler gehören im Fußball dazu. Entscheidend ist, wie man damit umgeht“, sagte Uwe Gospodarek bei Sky und betonte, dass der 21-Jährige aus solchen Momenten lernen und daran wachsen werde. „Er ist so reif im Kopf - obwohl er so jung ist -, dass er genau weiß: ‚Was habe ich wirklich falsch gemacht'?“

Urbigs Gier nach Verbesserung zeichne ihn laut Gospodarek, der von 2021 bis 2024 als Torwarttrainer für Köln arbeitete, aus: „Er möchte genau wissen: ‚Was hätte ich besser machen können?' In der täglichen Arbeit ist es bei ihm ganz normal gewesen, selbst bei ganz normalen Gegentoren im Training."

„Jetzt prasselt sehr viel auf ihn ein“

Vor seinem Wechsel zu Bayern hatte Urbig bei Köln in der 2. Bundesliga sogar seinen Stammplatz verloren. Nur knapp ein halbes Jahr später ist er plötzlich die Nummer eins beim deutschen Rekordmeister. „Jetzt prasselt sehr viel auf ihn ein“, meinte Gospodarek, der Urbig diesen Schritt jedoch zutraut. „Er ist so fokussiert und so klar im Kopf, dass er damit eigentlich relativ gut umgehen kann.“