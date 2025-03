Was Rummenigge beim FC Bayern "gestunken hat"

Der FC Bayern ist in der Bundesliga auf Kurs Meisterschaft. Trotzdem ärgert sich Karl-Heinz Rummenigge - vor allem über zwei Spiele.

Der FC Bayern zeigte zuletzt zwei verschiedene Gesichter. Auf zwei sehr gute Leistungen in der Champions League gegen Bayer Leverkusen folgten zwei äußerst enttäuschende in der Bundesliga.

Die Bayern konnten keines ihrer letzten beiden Ligaspiele gewinnen - und das gegen Union Berlin und den VfL Bochum. Jetzt gibt es Kritik von ganz oben. „Was mir gestunken hat: Wenn du zu Hause 2:0 gegen Bochum führst, auch wenn du zehnmal gewechselt hast, dann musst du es trotzdem gewinnen und wir haben es verloren“, übte Karl-Heinz Rummenigge am Rande der Infinity League in München Kritik.

Gegen Union Berlin und den abstiegsbedrohten VfL Bochum holte die Elf von Cheftrainer Vincent Kompany nur einen Punkt und verspielte zweimal Führungen. Damit ließ der Rekordmeister Leverkusen im Meisterschaftskampf wieder auf sechs Punkte an sich herankommen. „Wir haben die Tür aufgemacht und sie haben sie in Stuttgart genutzt“, sagte Ex-Vorstandsboss Rummenigge.

Remis bei Union Berlin „tut weh“

Während die Bayern in Berlin nur einen Punkt mitnahmen, drehte Leverkusen das Spiel in Stuttgart und punktete dreifach. „Die zwei Punkte, die wir in Berlin verloren haben, tun uns jetzt weh“, ärgerte sich der 69-Jährige.