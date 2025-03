Wirtz-Schock: Bayern weiß nicht, was es erwartet

Es ist ja gar keine Frage, dass dem Deutschen Meister ohne Ausnahmekönner Wirtz große individuelle Qualität fehlt. Doch in dem Ausfall liegen auch einige Chancen.

Die Mannschaft ist ohne ihren spektakulären Zehner nicht nur deutlich schwerer auszurechnen, sie kann an der Aufgabe, ohne den dauerbeobachteten Wirtz zu spielen, auch wachsen. Vielleicht, darauf hofft Alonso, sogar über sich hinaus.

Änderungen in der Taktik gegen Bayern?

Schon im Rückspiel gegen Bayern wird das Spiel des Deutschen Meisters eine ganz andere Statik haben. Der Wirtz-Ausfall verändert den Leverkusener Fußball. Wie genau, ist für den Gegner nicht leicht vorauszusagen. Denn in dieser Saison gab es da noch keinen Anschauungsunterricht: Florian Wirtz stand bisher in jedem (!) Pflichtspiel auf dem Rasen.

Sicher scheint, das war seit Sonntag Thema bei Bayer, dass sie ohne Florian Wirtz, den Zauberer im Zentrum, deutlich mehr über die Flügel kommen werden. Und so ihre herausragenden Mittelstürmer, Patrik Schick und Victor Boniface, nicht nur spielrelevanter werden, sondern auch deren persönliche Stärken, allen voran im Bereich Torabschluss, deutlich besser zum Tragen kommen.

Vielleicht lässt es sich so sagen: So sehr die eine Superkraft, nämlich Wirtz’ Ballsicherheit und dessen Passspiel, Bayer fehlen wird, so sehr soll eine andere Superkraft, die Treffsicherheit der Mittelstürmer, zusätzliche Geltung finden.