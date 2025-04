Blitz-Dreierpack lässt BVB jubeln

Die Gladbacher gingen durch Ko Itakura in Führung, doch der BVB drehte das Spiel noch vor der Pause. In einem spektakulären Torrausch erzielten die Dortmunder drei Treffer in nur neun Minuten. Serhou Guirassy erzielte den Ausgleich (41.), Felix Nmecha (44.) und Daniel Svensson mit seinem Premierentor für Dortmund in der Nachspielzeit (45.+5) sorgten für die 3:1-Halbzeitführung.