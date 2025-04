BVB-Star bekommt Sonderlob von Thomas Müller: "Wenn ich noch so flink wäre…"

Maximilian Beier überzeugt bei seiner Rückkehr in die Startelf. Trainer Niko Kovac dürfte so schnell nicht mehr auf den Offensivspieler verzichten. Sogar Thomas Müller adelt den Youngster - ungefragt.

Maximilian Beier von Borussia Dortmund wollte nach dem 2:2 seines BVB bei Bayern München eigentlich nur durch die Mixed Zone an den Medienvertretern vorbei Richtung Mannschaftsbus schleichen. Ein Sonderlob des scheidenden Bayern-Rekordspielers verhinderte aber, dass Beier unbemerkt blieb.

Beier überzeugt nicht nur Müller

Der 35-Jährige nutzte die Antwort für ein beiläufiges Kompliment an den 13 Jahre jüngeren Dortmunder Offensivkönner: „Wenn ich noch so flink wäre wie der Maxi Beier, dann hätte ich sicherlich noch die eine oder andere Situation mehr im Spiel, die ich dann noch kreieren könnte.“

Beier lieferte bei seiner Rückkehr in die Startelf einen überzeugenden Auftritt hin (SPORT1-Note: 2) – nicht nur aufgrund seines Tores zur 1:0-Führung, als er sich geschickt im Rücken von Min-jae Kim davonschlich und gekonnt einnickte. Mit seiner Geschwindigkeit bereitete er der bayerischen Hintermannschaft immer wieder Schwierigkeiten.

Schon im überschaubaren ersten Durchgang, in dem der BVB kaum Torgefahr ausstrahlte, holte er kurz vor der Pause zwei Freistöße aus dem Halbfeld aus aussichtsreicher Position clever heraus. Beier sorgte aus dem Nichts für Gefahr.

Beier besticht mit Fließ

Doch auch in der Defensivarbeit wusste Beier - wie schon in den Wochen zuvor - zu gefallen. Der 22-Jährige lief seine Gegenspieler im Vollsprint an und ging jeden Meter mit zurück – anders als Karim Adeyemi und Jamie Gittens unter der Woche gegen den FC Barcelona.