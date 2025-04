BVB plant Doppel-Transfer

Der 21-Jährige kam aufgrund der verletzungsbedingten Auswechslung von Maximilian Beier beim Stand von 0:1 in die Partie (35.) . Mit seiner Hilfe drehten die Schwarz-Gelben das Spiel und dürfen weiterhin auf die Teilnahme am internationalen Wettbewerb hoffen. Doch wie geht es nach dem Sommer weiter?

Das Leihgeschäft läuft am Saisonende aus. Der BVB sicherte sich allerdings eine Kaufoption in Höhe von rund 30 Millionen Euro. Müssen die Dortmunder zuschlagen? BVB-Reporter Oliver Müller und SPORT1 -Reporter Manfred Sedlbauer verraten im SPORT1 -Podcast „Die Dortmund-Woche“, dass es eine klare Tendenz gibt.

Soll der BVB Chukwuemeka verpflichten?

„Er könnte zum Rekord-Zugang der Dortmunder werden“, sagt Sedlbauer und äußert Bedenken: „Seit er beim BVB ist, hat er gerade einmal zwei Spiele von Beginn an gespielt. Seine Verletzungsanfälligkeit ist wirklich Wahnsinn. Ich befürchte, dass die Verantwortlichen mit seiner Verpflichtung ein Risiko eingehen. Denn was ist, wenn du ihn für viel Geld holst und er in der kommenden Hinrunde wieder nur zwei-, drei- oder viermal von Beginn an mithelfen kann? Die Bosse müssten sich dann Fragen gefallen lassen“, erklärt Sedlbauer.