FC Bayern: Brisanter Bericht zu Müller

Der Abschied von Thomas Müller beim FC Bayern scheint seit Tagen schon besiegelt zu sein - wird die Trennung von der Ikone am Ende auch noch hässlich?

FC Bayern: Spielt Müller die Klub-WM gar nicht?

Wie die Bild berichtet, gab es am Mittwoch bei einem Treffen der Müller-Seite mit dem Bayern-CEO - mit der bereits bekannten Botschaft: kein neuer Vertrag für Müller. Der 35-Jährige sei „verstimmt“ und soll aktuell mit einem drastischen Schritt drohen.

„Die Tendenz geht dahin, dass Müller die Klub-WM nicht mehr spielen wird, weil die Fronten so verhärtet sind“, berichtet die Bild .

Was Müller ärgert

Hintergrund sei, dass nicht nur die Abläufe (Abschieds-Info sickerte durch, Sportvorstand Max Eberl stellte noch im Januar Verlängerung in Aussicht) Müller ärgern, sondern man sich auch in anderen Punkten nicht einigen kann: Wie wird er Abschied kommuniziert (z.b. per Pressemitteilung)? Wie läuft das mit dem Abschiedsspiel?