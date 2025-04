Kuriose Szene: Kimmich wünscht sich Änderung

Bayern-Star Joshua Kimmich vergisst in Heidenheim die Kapitänsbinde. Später erklärt er, wie es dazu kommen konnte.

Um Bayern-Sar Joshua Kimmich hat sich eine kuriose Szene abgespielt. Der 30-Jährige traf beim ungefährdeten Erfolg in Heidenheim zum 4:0-Endstand (56.) , anschließend rannte er jedoch an die Seitenlinie, um sich beim Zeugwart des Rekordmeisters etwas zu holen.

Die einfache Erklärung dafür: Kimmich hatte die Kapitänsbinde nach der Pause in der Bayern-Kabine vergessen.

„Ich muss mal mit unserem Zeugwart sprechen. Die passt mir nicht so richtig, die kratzt immer, weil die so ein bisschen zu groß ist. Ich hab sie tatsächlich in der Halbzeit vergessen, aber ich würde mal beantragen, dass wir eine neue Binde bestellen, zumindest für mich“, sagte Kimmich nach dem Spiel bei Sky.