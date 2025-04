FC Bayern: Eberl ist zunehmend genervt

„Momentan wird es medial getrieben. Weder Thomas noch wir haben offiziell etwas dazu gesagt, außer, dass wir was verkünden, wenn es was zu verkünden gibt, wenn die Gespräche abgeschlossen sind. Das findet gerade statt“, sagte Eberl. „Ich werde hier nicht über Thomas sprechen, wir reden mit Thomas. Wenn wir dann die Entscheidung verkünden, verkünden wir sie.“

Müller beim FC Bayern vor dem Aus

„Die Vorwürfe kommen von außen. Jeder hat eine Meinung zu allem. Das ist ein Stück weit euer Job“, sagte Eberl in Richtung der Journalisten am Donnerstag, „das ist ein Stück weit der Job von den ‚Experten‘. Es darf auch jeder seine Meinung haben. Wir machen intern unsere Arbeit und werden es dann öffentlich erklären, was wir entschieden haben und warum wir es entschieden haben.“