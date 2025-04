Hängepartie um Alonso? Hamann kritisiert Leverkusen scharf

Dietmar Hamann übt scharfe Kritik an Bayer Leverkusen. Der TV-Experte kann nicht nachvollziehen, dass man die Hängepartie um den Trainer mitmacht.

„Ich verstehe die Leverkusener irgendwie nicht”, sagte der TV-Experte, der am Sonntag beim STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 zu Gast sein wird, bei Sky .

„Fernando Carro (Bayer-Geschäftsführer, Anm. d. Red.) hat vor zehn Tagen gesagt, wir wollen in den nächsten drei, vier, fünf Wochen eine Entscheidung haben, vor Ende der Saison. Nur: In drei Wochen ist die Saison vorbei“, sagte Hamann.

Hamann versteht Bayer nicht - Alonso vage

Leverkusen müsse planen, „was die Spieler betrifft, was den Trainer betrifft“. Hamann verwundert, „dass man nicht schon vor sechs oder acht Wochen gesagt hat, in zwei, drei Wochen müssen wir Bescheid wissen“.

Der Trainer selbst gab sich kurz vor dem Spiel gegen den FC Augsburg - wie schon seit Wochen - sehr vage: „Wir sind noch in der Saison und wir wollen sie auf bestmöglichem Weg beenden“, sagte der Spanier bei Sky : „Und danach werden wir sehen. Wir müssen warten. Jetzt sind wir in den Spieltagen und da ist das Wichtigste, gut zu spielen.“

Entscheidet sich Alonso also erst nach der laufenden Spielzeit? Leverkusen wünscht sich durchaus eine zeitnahe Entscheidung, wie Geschäftsführer Fernando Carro jüngst betont hatte .

Hamann sagte: „Ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen was hören. Weil du Planungssicherheit brauchst. Dann weißt du nicht, was mit Wirtz ist. Das ist eine Situation, die nicht ideal ist für Leverkusen.“