"Ich kann mir nicht vorstellen, dass Alexander Nübel zurückkommt zu Bayern"

Mit Jonas Urbig, Daniel Peretz und auch Alexander Nübel stehen drei potenzielle Neuer-Nachfolger bereits im Kader des deutschen Rekordmeisters. Letzterer ist derzeit an den VfB Stuttgart ausgeliehen und hat, wenn es nach Roman Weidenfeller geht, keine Zukunft beim FC Bayern.

Weidenfeller glaubt nicht an Nübel-Rückkehr

Die Münchner hatten den Torhüter im Sommer 2020 ablösefrei verpflichtet, ihn dann aber jeweils für zwei Jahre an die AS Monaco und den VfB Stuttgart verliehen. Für den FC Bayern absolvierte Nübel lediglich vier Pflichtspiele. Ob der 28-Jährige in München eine Zukunft hat, ist ungewiss.