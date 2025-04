Macht er weiter? Müller verrät Stand

Thomas Müller hat sich noch nicht festgelegt, ob er seine Karriere nach dem Abschied vom FC Bayern fortsetzen will.

Bei Hoeneß lässt sich Müller nicht locken

Ob man Hoeneß also glauben könne? „Manchmal glaubst du dem Uli, manchmal nicht. Macht es einfach so“, sagte Müller.

Immer wieder wird er mit einem Gang in die US-Profiliga MLS in Verbindung gebracht, es gibt aber auch Spekulationen über einen Verbleib in Europa. Inter Mailand und Fenerbahce wurden zum Beispiel als mögliche Abnehmer genannt. Bayerns Sportdirektor Christoph Freund ist überzeugt, dass Müller weitermacht.