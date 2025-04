Nächster Rückschlag! Bayern-Star fehlt verletzt

Die Personalsorgen beim FC Bayern finden in dieser Saison anscheinend kein Ende. Leon Goretzka verpasst das kommende Bundesliga-Spiel verletzungsbedingt.

Der FC Bayern muss den nächsten personellen Rückschlag verkraften: Leon Goretzka fällt für das kommende Bundesliga-Spiel am Samstag (15.30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim aus. Das teilte der Rekordmeister am Freitagabend mit.

Für Trainer Vincent Kompany ist es die nächste bittere Nachricht, nachdem in den zurückliegenden Wochen bereits mehrere Schlüsselspieler ausgefallen waren .

FC Bayern: Die Personalsorgen reißen nicht ab

So standen den Bayern in den vergangenen Spielen - darunter beim Ausscheiden in der Champions League gegen Inter Mailand - unter anderem Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Hiroki Ito und Jamal Musiala nicht zur Verfügung.