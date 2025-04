Welches Problem das Müller-Aus offenbart

Die Tatsache, dass der FC Bayern Thomas Müller keinen neuen Vertrag anbietet , hat den Klub ordentlich durchgeschüttelt – Kritik von Ex-Profis, Medien und Fans inklusive. Sportvorstand Max Eberl sagte am Sonntag im STAHLWERK Doppelpass : „Ich weiß, wir ernten mit der Entscheidung keinen Applaus.“

Eberl ist es, der in den letzten Wochen vermehrt in den Fokus rückte. In der Causa Müller hatte er dem Urgestein noch eine Art Freifahrtschein zum neuen Vertrag ausgestellt und war im Februar von Hoeneß öffentlich zurückgepfiffen worden.