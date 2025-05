"Bayern auch nicht verkehrt": Nagelsmann enthüllt Wirtz-Gespräch

Julian Nagelsmann hat auf den potenziellen Wechsel von Florian Wirtz zum FC Liverpool reagiert. „Wenn es denn Liverpool ist, wäre es ein guter Schritt, weil er auf seiner Position spielen kann. Ein tolles Umfeld, super Klub“, erklärte der Bundestrainer am Rande des DFB-Pokalfinals bei Sky .

Bei den Münchnern wäre Wirtz auf Jamal Musiala getroffen, den er aus dem DFB-Team bestens kennt. In dieser Hinsicht sagte Nagelsmann: „Bayern wäre sicherlich auch nicht verkehrt gewesen. Gut für uns, wenn sie zusammengespielt hätten, weil sie sich dann daran gewöhnen. Aber sie finden sich auch so auf Nationalmannschaftsebene, auch wenn sie nicht beim gleichen Klub spielen.“

Nagelsmann über Wirtz: „Wir haben uns ausgetauscht“

Beeinflussen wollen habe er Wirtz nicht, betonte Nagelsmann: „Wenn ich eine Meinung habe, dann ist die auch nicht mit Weisheit gelöffelt. Am Ende musst du versuchen, alle Dinge zu berücksichtigen und ihm ein bisschen was mitzugeben. Aber die Entscheidung trifft er am Ende ganz alleine. Ich habe jetzt keinen Verein ausgeschlossen oder ihm geraten, er soll genau zu dem Verein gehen. Ich bin auch gespannt, wofür er sich entscheidet.“