Bayern will für Wirtz umstellen

Der FC Bayern bastelt weiter an einer Verpflichtung von Florian Wirtz. Auch in Sachen Spieltaktik hat sich der Rekordmeister bereits Gedanken gemacht.

Der FC Bayern will Florian Wirtz unbedingt an die Isar holen. Es wäre ein Deal, den es vermutlich nur einmal in einem Jahrzehnt gibt – entsprechend planvoll gehen die Münchner vor.

Volle Kraft voraus

Weg vom alten Bayern-System?

In dieser Saison ließ Kompany meistens ein 4-2-3-1 spielen. Es ist ein System, das sich in München viele Jahre lang bewährt hat. Dass der Rekordmeister für Wirtz umstellen will, zeigt deutlich, wie viel man an der Säbener Straße von ihm hält.