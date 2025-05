Boateng: "Ihm traue ich den FC Bayern absolut zu"

Die Abwehr des FC Bayern München um Minjae Kim und Dayot Upamecano stand in der abgelaufenen Saison immer wieder in der Kritik. Zahlreiche Fehler, die der auch von Verletzungen geplagten bayerischen Hintermannschaft unterliefen, entgingen auch nicht dem einstigen Abwehr-Boss Jérôme Boateng.

„Natürlich schaue ich da genau drauf, weil sie ja in dem Verein spielen, der mir am Herzen liegt“, sagte Boateng im exklusiven SPORT1-Interview und erklärte: „Meiner Meinung nach fehlt es da ein bisschen an der Rollenverteilung. Wer ist der Chef? Wer übernimmt die Verantwortung? Ich kenne es noch aus meiner Zeit in München: Wenn man Fehler macht, gibt es herbe Kritik.“