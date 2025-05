Brandt "wird sich im Sommer Gedanken machen"

Julian Brandt hat sich bei Borussia Dortmund nach seinem Formtief im Saisonendspurt eindrucksvoll zurückgemeldet. In den vergangenen drei Spielen war Brandt an acht Treffern direkt beteiligt – eine Antwort auf die zuletzt lauter gewordene Kritik.

Kehl: „Jule wird sich Gedanken machen“

Kehl merkte aber auch kritisch an: „Trotzdem bin ich überzeugt, dass auch Jule sich im Sommer Gedanken darüber machen wird, warum er an der einen oder anderen Stelle nicht das Maximum aus sich herausholen konnte.“

Brandt: „Das Schlimmste für mich ist das Mitleid“

Was seine persönliche Zukunft betrifft, denkt Brandt derzeit nicht an einen Wechsel. „Ich habe keine anderen Pläne gerade. [...] Ich trage den Verein hier in meinem Herzen. Ich mag die Mannschaft, mit der ich zusammenspiele, und habe ein gutes Verhältnis zum Trainer.“