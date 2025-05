Bundesliga: Klasnic von Werder-Knall „geschockt“

Es war ein großer Knall an der Weser, als der SV Werder Bremen am Dienstag offiziell bekannt gab, dass der Klub und Cheftrainer Ole Werner mit sofortiger Wirkung getrennte Wege gehen werden. Werner hatte zuvor Gespräche über eine Vertragsverlängerung über das Jahr 2026 hinaus abgelehnt. Laut SPORT1-Informationen forderte Werner einen größeren Umbruch im Kader und allgemein mehr Veränderungen im Klub, um sich langfristig an Bremen zu binden.