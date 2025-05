Bundesliga-Rückkehr von van Bommel? "Ich glaube, dass das passt"

„Klar könnte ich mir das vorstellen“, erklärte der Niederländer bei einem Werbetermin von Pepsi bei SPORT1 und schob hinterher: „Es war leider so bei Wolfsburg, dass ich nicht an der Bundesliga gescheitert bin, sondern daran, dass der Moment in Wolfsburg nicht der richtige war.“

Im Sommer 2021 hatte van Bommel das Amt des Cheftrainers in Wolfsburg übernommen und war mit vier Siegen so stark wie kein Vorgänger in der Bundesliga-Geschichte der Wölfe gestartet. Es folgten jedoch wettbewerbsübergreifend acht Spiele in Serie ohne Sieg, weshalb der Klub Ende Oktober die Reißleine zog.