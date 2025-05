Van Bommel bricht Schweigen! "Ich bin nur an einer Person gescheitert"

„Es hat überhaupt nicht gepasst. Von Anfang an schon nicht“, bilanziert der Niederländer im Podcast Spielmacher – Fußball von allen Seiten, und verrät zu Schmadtke : „Ich bin nicht gescheitert an der Bundesliga . Auch nicht an Wolfsburg. Nur an einer Person.“

Har­te Feh­leinschätzung bei der Verpflichtung

Im Sommer 2021 übernahm van Bommel das Amt des Cheftrainers in Wolfsburg und startete mit vier Siegen so stark wie kein Vorgänger in der Bundesliga-Geschichte der Wölfe. Es folgten wettbewerbsübergreifend acht Pflichtspiele ohne Sieg in Serie, im Pokal war der VfL bereits an Münster gescheiter. Ende Oktober zog der Klub deshalb die Reißleine.